Valentina Pesaresi, cantante di 21 anni, si è qualificata per la fase finale di ’Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La giovane artista ha ottenuto la maglia d’oro durante l’edizione serale, attirando l’attenzione degli spettatori di Santarcangelo, che hanno seguito con entusiasmo la sua performance. La trasmissione continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama musicale italiano.

Santarcangelo incollata alla tivù per tifare Valentina Pesaresi. La cantante di 21 anni ha conquistato la maglia d’oro dell’edizione serale di Amici, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che ogni anno lancia nuovi artisti nel panorama musicale italiano. La svolta è arrivata nell’ultima puntata del programma: Valentina ha interpretato il brano Buon trasloco di Olly con un’esibizione intensa, che le è valsa tre ’sì’ dagli insegnanti di canto e l’accesso alla fase finale della trasmissione. Il suo percorso nella scuola è iniziato lo scorso 28 settembre, durante la prima puntata del pomeridiano. In quell’occasione la giovane cantante si era presentata con la cover al pianoforte di The Climb di Miley Cyrus, convincendo Rudy Zerbi a puntare su di lei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valentina, il sogno continua. La cantante approda alla fase finale di ’Amici’

