La celebrazione del vino Chiara Condello a OperaWine | il Sangiovese di Predappio punta alla top 100
Durante l'edizione di OperaWine, l'evento di anteprima di Vinitaly dedicato alle nuove realtà del vino, è stata annunciata la presenza di Chiara Condello, produttrice di un Sangiovese proveniente da Predappio. La sua partecipazione ha sorpreso i presenti, considerando che in precedenza si era segnalato l'assenza di aziende emiliano-romagnole. La sua etichetta punta a entrare nella classifica delle cento migliori di quest'anno.
Una sorpresa che, per impatto, potrebbe ricordare il possibile - ma inverosimile - ripescaggio dell’Italia al prossimo Mondiale, arriva dal mondo del vino: avevamo scritto che a OperaWine, l'anteprima di Vinitaly, quest'anno non c'erano emiliano-romagnole e, invece, a sorpresa tra le new voices. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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