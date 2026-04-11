La celebrazione del vino Chiara Condello a OperaWine | il Sangiovese di Predappio punta alla top 100

Durante l'edizione di OperaWine, l'evento di anteprima di Vinitaly dedicato alle nuove realtà del vino, è stata annunciata la presenza di Chiara Condello, produttrice di un Sangiovese proveniente da Predappio. La sua partecipazione ha sorpreso i presenti, considerando che in precedenza si era segnalato l'assenza di aziende emiliano-romagnole. La sua etichetta punta a entrare nella classifica delle cento migliori di quest'anno.