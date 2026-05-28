Tre persone sono state arrestate in relazione all'impero di Messina Denaro. Tra loro, un narcotrafficante e una donna che era la sua ex compagna. Le autorità hanno sequestrato un ingente patrimonio legato alle attività illecite del boss mafioso e dei suoi complici. Le indagini hanno portato alla scoperta di un sistema di gestione e finanziamento delle operazioni criminali. Gli arresti sono stati effettuati in diverse località italiane.

AGI - Il bottino di Messina Denaro e i complici del boss mafioso. Sono un narcotrafficante, la ex moglie e il figlio, tutti originari di Campobello di Mazara (Trapani) i tre arrestati nell'ambito delle indagini che hanno portato al sequestro di beni e società per 200 milioni di euro, da parte della Guardia di finanza, ritenuto il tesoro di Matteo Messina Denaro collegato al traffico di droga. Destinatari della misura della custodia cautelare in carcere sono Giacomo Tamburello, 66 anni, ex commerciante e considerato un esperto nel traffico internazionale di stupefacenti; dell' ex moglie Maria Antonina Bruno e del figlio Luca. Tutti e tre gestivano gli ingenti capitali della cosca guidata da Matteo Messina Denaro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi sono i tre arrestati che gestivano l'impero di Messina Denaro?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fratelli Graviano: Brancaccio, le Stragi e il Tradimento di Messina Denaro

Notizie e thread social correlati

Tesoro di Messina Denaro: il negoziante di vestiti diventato narcos, il figlio laureato in economia e l’ex moglie. Chi sono i tre arrestatiTre persone sono state arrestate nell’ambito dell’indagine sul tesoro di Messina Denaro.

La "mappa dei soldi" di Matteo Messina Denaro: così ha nascosto il suo impero economicoUn'indagine rivela come Matteo Messina Denaro abbia gestito un vasto impero economico, coinvolgendo attività che spaziano dalle pale eoliche e...

Temi più discussi: I soldi del narcotraffico ripuliti dalla mafia, sequestrato il tesoro di Messina Denaro: tre arresti; Trovato il tesoro della droga di Messina Denaro, sequestri per 200 milioni; Il tesoro della droga di Messina Denaro in Europa, Libano e Cayman: sequestrati beni per 200 milioni; Il film Iddu su Matteo Messina Denaro, la vera storia del capo mafia latitante per 30 anni.

Tesoro di Messina Denaro: il negoziante di vestiti diventato narcos, il figlio laureato in economia e l’ex moglie. Chi sono i tre arrestati x.com

Madrid, una nuova inchiesta inguaia Sánchez. La polizia nella sede del Psoe per cercare documenti reddit

Chi sono i tre arrestati che gestivano l'impero del boss?AGI - Il bottino di Messina Denaro e i complici del boss mafioso. Sono un narcotrafficante, la ex moglie e il figlio, tutti originari di Campobello di Mazara (Trapani) i tre arrestati nell'ambito dell ... msn.com

Palermo, scoperto il tesoro di Matteo Messina Denaro: sequestrati oltre 200 milioni di euro e tre arrestiTrovato il tesoro di Matteo Messina Denaro: sequestrati oltre 200 milioni di euro e arrestate 3 persone. I fondi derivano dal narcotraffico. la7.it