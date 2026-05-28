Chi sono i nuovi 25 Cavalieri del lavoro | l' imprenditore dietro al traduttore universale e l' uomo dei sedili della Formula 1
Il presidente della Repubba ha firmato i decreti di nomina di 25 Cavalieri del lavoro. Tra i nuovi insigniti c’è un imprenditore noto per aver sviluppato un traduttore universale e un uomo che si occupa di sedili per la Formula 1. Le nomine sono state ufficializzate in un atto formale, senza altre specifiche sui settori di appartenenza o sulle attività degli individui coinvolti.
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri del lavoro. La selezione, su proposta del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso e del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, va a premiare quegli. 🔗 Leggi su Today.it
Venezia contro gli Ottomani: l'Assedio più CRUENTO della storia a Creta
Notizie e thread social correlati
Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, chi sono: l’elenco completoIl presidente della Repubblica ha firmato i decreti per la nomina di 25 nuovi Cavalieri del Lavoro.
Leggi anche: Cavalieri del Lavoro 2026, chi sono i tre lombardi insigniti oggi dal Presidente della Repubblica
Temi più discussi: Festa della Repubblica: chi sono i nuovi Ufficiali e Cavalieri; Warhammer 40,000 - Approfondimento sulla Fazione: Cavalieri del Caos e Imperiali; 2 giugno, ecco i nuovi Ufficiali e Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Festa della Repubblica: 6 nuovi Cavalieri e 2 Ufficiali dell’Ordine al Merito.
CUNEO Festa della Repubblica: chi sono i nuovi Ufficiali e Cavalieri Una serie di iniziative per celebrare 80 anni di vita democratica facebook
Mattarella nomina 25 nuovi Cavalieri del Lavoro, chi sono: l’elenco completoSergio Mattarella ha nominato 25 nuovi Cavalieri del Lavoro. Il Quirinale in una nota ha fatto sapere che il presidente della Repubblica ha firmato i decreti ... lapresse.it
Chi sono i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da MattarellaChi sono i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro nominati da Sergio Mattarella: tutti i profili degli imprenditori premiati nel 2026. businesspeople.it
ALIMENTARI DUEA DI ALESSIO CAVICCHIA - Results on X | Live Posts & Updates x.com