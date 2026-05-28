Chi era Wilmo Capretto l'uomo trovato morto sotto le macerie della villetta esplosa a Bolsena

Notizia in breve

Un uomo di 67 anni è stato trovato morto sotto le macerie di una villetta esplosa a Bolsena. L'edificio è stato gravemente danneggiato dall'esplosione, che ha causato il crollo delle strutture circostanti. La vittima, molto conosciuta nella comunità locale e recentemente rientrata in Italia dalla Germania, era considerata una persona amata da tutti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.