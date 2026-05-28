Chi era Wilmo Capretto l'uomo trovato morto sotto le macerie della villetta esplosa a Bolsena
Un uomo di 67 anni è stato trovato morto sotto le macerie di una villetta esplosa a Bolsena. L'edificio è stato gravemente danneggiato dall'esplosione, che ha causato il crollo delle strutture circostanti. La vittima, molto conosciuta nella comunità locale e recentemente rientrata in Italia dalla Germania, era considerata una persona amata da tutti. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.
L'uomo di 67 anni era ben inserito nella comunità di Bolsena, "amato da tutti". Era rientrato in Italia dalla Germania dopo la fine del suo matrimonio. Lascia due figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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