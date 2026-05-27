Villetta esplosa a Bolsena sotto sequestro insieme al corpo di Wilmo Capretto Il VIDEO della deflagrazione
Una villetta a Bolsena è esplosa, con il corpo di Wilmo Capretto trovato all’interno. La proprietà è sotto sequestro. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di un’abitazione vicina mostrano l’esplosione alle 8:53 e 27 secondi del 27 maggio. Nessuna altra persona risulta coinvolta. La scena è stata immediatamente isolata dalle autorità. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incidente.
L'orologio del sistema di videosorveglianza dell'abitazione di fronte a quella di Wilmo Capretto segna le 8,53 e 27 secondi del 27 maggio. È in quell'istante che la telecamera trema e immortala il volo dei detriti della villetta monofamiliare di via della Rena, a Bolsena, dove il 67enne. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie e thread social correlati
Ritrovato il corpo di Wilmo Capretto, proprietario della villa crollata a Bolsena dopo un’esplosioneIl corpo del proprietario della villa crollata a Bolsena è stato trovato, dopo un’esplosione che ha causato il crollo dell’edificio.
Esplosione a Bolsena vicino Viterbo, disperso il proprietario della villetta: si scava sotto le macerieUn’esplosione ha colpito una villetta a Bolsena, vicino Viterbo, causando il crollo dell’edificio.
Si parla di: Villetta esplosa a Bolsena, trovato il corpo del proprietario.
Ritrovato il corpo di Wilmo Capretto, proprietario della villa crollata a Bolsena dopo un’esplosioneRitrovato il corpo del proprietario della villetta crollata dopo una violenta esplosione, probabilmente a seguito di un incidente con il gas stoccato al ... fanpage.it
Bolsena – Villetta esplosa, riaffiora il corpo. Il sindaco: Trovato senza vita Wilmo Capretto, tragedia per tutta la comunitàFin dai primi momenti successivi al crollo, il sindaco di Bolsena Andrea Di Sorte ha seguito personalmente l’evolversi della situazione BOLSENA – Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche ... etrurianews.it