Villetta esplosa a Bolsena sotto sequestro insieme al corpo di Wilmo Capretto Il VIDEO della deflagrazione

Da viterbotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una villetta a Bolsena è esplosa, con il corpo di Wilmo Capretto trovato all’interno. La proprietà è sotto sequestro. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di un’abitazione vicina mostrano l’esplosione alle 8:53 e 27 secondi del 27 maggio. Nessuna altra persona risulta coinvolta. La scena è stata immediatamente isolata dalle autorità. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incidente.

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L'orologio del sistema di videosorveglianza dell'abitazione di fronte a quella di Wilmo Capretto segna le 8,53 e 27 secondi del 27 maggio. È in quell'istante che la telecamera trema e immortala il volo dei detriti della villetta monofamiliare di via della Rena, a Bolsena, dove il 67enne. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Si parla di: Villetta esplosa a Bolsena, trovato il corpo del proprietario.

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