Villetta esplosa a Bolsena sotto sequestro insieme al corpo di Wilmo Capretto Il VIDEO della deflagrazione

Notizia in breve

Una villetta a Bolsena è esplosa, con il corpo di Wilmo Capretto trovato all’interno. La proprietà è sotto sequestro. Le immagini delle telecamere di sorveglianza di un’abitazione vicina mostrano l’esplosione alle 8:53 e 27 secondi del 27 maggio. Nessuna altra persona risulta coinvolta. La scena è stata immediatamente isolata dalle autorità. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incidente.