Chi è Valentina Cabassi la futura moglie di Ernia è una modella e influencer

Valentina Cabassi, modella e influencer di 30 anni, è fidanzata con il rapper Ernia dal 2019. La coppia ha avuto la loro prima figlia, Sveva, nel luglio 2025.

Valentina Cabassi, 30 anni, modella e influencer, è la futura moglie del rapper Ernia. I due sono una coppia dal 2019 e nel luglio 2025 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Sveva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ernia e Valentina Cabassi si sposano, l’annuncio social: «Sarà una cerimonia intima e riservata, come la nostra storia»Ernia e Valentina Cabassi hanno annunciato sui social il loro matrimonio, previsto come una cerimonia intima e riservata.

Ernia e Valentina Cabassi si sposano, l’annuncio: “Sarà una cerimonia molto intima, come la nostra storia”Ernia e Valentina Cabassi si sono sposati in una cerimonia intima, come annunciato dall'influencer in un video su TikTok.

Temi più discussi: Ernia e Valentina Cabassi si sposano, l’annuncio social: Sarà una cerimonia intima e riservata, come la nostra storia; Ernia si sposa, la proposta a Valentina Cabassi e l'annuncio social: Cerimonia intima; Ernia e Valentina Cabassi, l'annuncio del matrimonio: Sarà una cerimonia intima, porto già l'anello da marzo; Ernia e Valentina Cabassi si sposano.

La loro relazione è iniziata nel 2019 e lo scorso luglio è nata la figlia Sveva #Ernia #ValentinaCabassi x.com

Chi è Valentina Cabassi, la futura moglie di Ernia è una modella e influencerNata a Milano nel maggio del 1996, Valentina Cabassi si è avvicinata ancora adolescente al mondo della moda, sognando di intraprendere una carriera. La prima opportunità lavorativa grazie a un'agenzia ... fanpage.it

Ernia e Valentina Cabassi si sposano: l’annuncio spontaneo su TikTok e i dettagli della cerimonia intimaErnia e Valentina Cabassi si sposano: l’annuncio a sorpresa su TikTok, la cerimonia intima del 19 settembre e la storia d’amore tra alti e bassi. rds.it