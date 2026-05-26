Chi è Valentina Cabassi la futura moglie di Ernia è una modella e influencer

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Valentina Cabassi, modella e influencer di 30 anni, è fidanzata con il rapper Ernia dal 2019. La coppia ha avuto la loro prima figlia, Sveva, nel luglio 2025.

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Valentina Cabassi, 30 anni, modella e influencer, è la futura moglie del rapper Ernia. I due sono una coppia dal 2019 e nel luglio 2025 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Sveva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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