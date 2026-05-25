Ernia e Valentina Cabassi si sposano l’annuncio social | Sarà una cerimonia intima e riservata come la nostra storia

Ernia e Valentina Cabassi hanno annunciato sui social il loro matrimonio, previsto come una cerimonia intima e riservata. La coppia, genitori della piccola Sveva, ha condiviso l’intenzione di celebrare il rito in modo semplice e privato. Nessun dettaglio sulla data o sul luogo è stato comunicato. La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio della gravidanza della influencer.

L'influencer ha poi aggiunto: «In realtà non volevo neanche fare l’annuncio, però non mi sembrava carino non dirlo. Un modo volevo trovarlo. Per come siamo fatti noi, viviamo la relazione in modo piuttosto riservato, e così sarà anche la cerimonia. Molto intima, con poche persone, quelle più vicine a noi». Cabassa ha poi spiegato di non voler condividere pubblicamente dettagli sulla proposta di nozze: «Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate. Ormai indosso l’anello da marzo, quindi mi sono un po’ abituata all’idea». Valentina non ha nascosto la sua gioia per le imminenti nozze - «sono molto felice perché lo speravo» - ma ha anche chiarito che nulla è più importante della famiglia già costruita insieme al rapper: «Dopo la nascita della bimba è solo una cosa in più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Ernia e Valentina Cabassi, l'annuncio del matrimonio: «Sarà una cerimonia intima»

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