Chi è e come gioca Jones il figlio di Toxteth nel mirino dell' Inter

Da gazzetta.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista inglese, figlio di un ex calciatore di Toxteth, è nel mirino dell’Inter. La società nerazzurra ha inserito il suo nome tra i possibili acquisti per rafforzare la mediana. Al momento, ci sono incontri e valutazioni in corso, senza conferme ufficiali o offerte avanzate. La trattativa non ha ancora raggiunto una fase concreta, ma il giocatore resta nel radar del club italiano.

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Curtis Jones è cresciuto in un'isola felice dove la casa a schiera è un “modus vivendi” e dove le storie si fanno mito, leggenda. Di quelle da raccontare durante la cena di Natale in famiglia. La sua preferita iniziava più o meno così: “C’era una volta un undicenne che mandò a quel paese un osservatore importante.”. Si chiamava Robbie Fowler, faceva la punta, era il più forte del quartiere e un pomeriggio, dopo l’allenamento, urlò un sonoro “fuck you” al signor Sam Watson, scout del Liverpool, arrivato fino a casa sua per proporgli un provino. Robbie, bambino inquieto e già ribelle, tifava Everton, l’eterna rivale, e ci vollero almeno tre giorni per convincerlo a vestire la maglia dei Reds. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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