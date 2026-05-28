Il centrocampista inglese, figlio di un ex calciatore di Toxteth, è nel mirino dell’Inter. La società nerazzurra ha inserito il suo nome tra i possibili acquisti per rafforzare la mediana. Al momento, ci sono incontri e valutazioni in corso, senza conferme ufficiali o offerte avanzate. La trattativa non ha ancora raggiunto una fase concreta, ma il giocatore resta nel radar del club italiano.

Curtis Jones è cresciuto in un'isola felice dove la casa a schiera è un “modus vivendi” e dove le storie si fanno mito, leggenda. Di quelle da raccontare durante la cena di Natale in famiglia. La sua preferita iniziava più o meno così: “C’era una volta un undicenne che mandò a quel paese un osservatore importante.”. Si chiamava Robbie Fowler, faceva la punta, era il più forte del quartiere e un pomeriggio, dopo l’allenamento, urlò un sonoro “fuck you” al signor Sam Watson, scout del Liverpool, arrivato fino a casa sua per proporgli un provino. Robbie, bambino inquieto e già ribelle, tifava Everton, l’eterna rivale, e ci vollero almeno tre giorni per convincerlo a vestire la maglia dei Reds. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è e come gioca Jones, il figlio di Toxteth nel mirino dell'Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Inter, c’è il gradimento per Jones: centrocampista inglese nel mirino, è sfida al LiverpoolSul calciomercato dell'Inter si parla di un interesse per il centrocampista inglese, considerato un obiettivo per rinforzare il reparto.

Chi è Vuskovic, il difensore croato dell’Amburgo ha conquistato la Bundesliga e ora è nel mirino dell’InterVuskovic, difensore croato dell’Amburgo, ha recentemente ottenuto la promozione in Bundesliga con la sua squadra, contribuendo alle prestazioni della...

Temi più discussi: Andoni Iraola, chi è e come gioca l'allenatore nel mirino del Milan; Andoni Iraola al Milan? Chi è l'allenatore che piace a Ibrahimovic per il dopo Allegri: da dove arriva e come gioca; Chi è Andoni Iraola: il tecnico del Bournemouth nel mirino del Milan; Iraola tra gioco rock'n'roll, Bielsa e ciclismo: chi è il tecnico basco che piace al Milan.

#Calciomercato #Milan, Moretto: Osservato Espí. Ecco chi è, i numeri e come gioca #espi #SempreMilan x.com

Chi è e come gioca Jones, il figlio di Toxteth nel mirino dell'InterIl centrocampista inglese è nel taccuino della dirigenza nerazzurra, che punta a costruire una mediana forte. Classe 2001, ha vinto già due Premier League coi Reds ... msn.com

[PBP] Il contatto con Rangnick è stato ripreso oggi. È una possibilità - non come allenatore, ma potrebbe fungere da pezzo di collegamento per il progetto calcistico. reddit

Iraola, chi è e come gioca il preferito di Cardinale per la panchina del MilanAndoni Iraola è uno dei nomi più forti per il nuovo Milan. Il tecnico basco piace perché propone un calcio aggressivo, verticale e moderno, ma San Siro non è Bournemouth. Iraola, il nome moderno per c ... affaritaliani.it