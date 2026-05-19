Chi è Vuskovic il difensore croato dell’Amburgo ha conquistato la Bundesliga e ora è nel mirino dell’Inter

Da internews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vuskovic, difensore croato dell’Amburgo, ha recentemente ottenuto la promozione in Bundesliga con la sua squadra, contribuendo alle prestazioni della squadra durante la stagione. Nato in Croazia, ha iniziato la sua carriera in club locali prima di trasferirsi in Germania. Durante il campionato, ha giocato un ruolo importante in difesa, facendo registrare diverse presenze e contribuendo alla solidità della squadra. Ora, secondo alcune fonti, l’Inter ha mostrato interesse verso il giocatore in vista di future trattative di mercato.

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di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Il  calciomercato dell’Inter  si accende con un nome nuovo per la difesa del futuro: Sua Vuskovic. Ma. chi è Vuskovic? I  dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino il giovane di proprietà dell’ Amburgo  che ha incantato questa stagione la Bundesliga e tutta l’europa. Il club di Viale della Liberazione cerca un innesto di spessore e il calciatore sembra l’identikit perfetto. Numeri del talento croato in Bundesliga. Luka Vuskovic  è un  difensore centrale di 19 anni. Nonostante la giovane età, il classe 2007 ha dimostrato una maturità sorprendente nell’ultima  Bundesliga, collezionando ben  28 presenze  e impreziosendo le sue prestazioni con ben  6 reti. 🔗 Leggi su Internews24.com

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