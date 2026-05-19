Chi è Vuskovic il difensore croato dell’Amburgo ha conquistato la Bundesliga e ora è nel mirino dell’Inter
Vuskovic, difensore croato dell’Amburgo, ha recentemente ottenuto la promozione in Bundesliga con la sua squadra, contribuendo alle prestazioni della squadra durante la stagione. Nato in Croazia, ha iniziato la sua carriera in club locali prima di trasferirsi in Germania. Durante il campionato, ha giocato un ruolo importante in difesa, facendo registrare diverse presenze e contribuendo alla solidità della squadra. Ora, secondo alcune fonti, l’Inter ha mostrato interesse verso il giocatore in vista di future trattative di mercato.
di Andrea Greco . Segui le ultimissime. Il calciomercato dell’Inter si accende con un nome nuovo per la difesa del futuro: Sua Vuskovic. Ma. chi è Vuskovic? I dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino il giovane di proprietà dell’ Amburgo che ha incantato questa stagione la Bundesliga e tutta l’europa. Il club di Viale della Liberazione cerca un innesto di spessore e il calciatore sembra l’identikit perfetto. Numeri del talento croato in Bundesliga. Luka Vuskovic è un difensore centrale di 19 anni. Nonostante la giovane età, il classe 2007 ha dimostrato una maturità sorprendente nell’ultima Bundesliga, collezionando ben 28 presenze e impreziosendo le sue prestazioni con ben 6 reti. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sullo stesso argomento
Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a FlickBastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La...
Infortunio Bastoni, il difensore dell’Inter è ancora ko: ora rischia anche la Nazionaledi Redazione JuventusNews24Infortunio Bastoni, il difensore dell’Inter è ancora ko: ora rischia anche i playoff Mondiali con la Nazionale.
Grande Fratello Vip, Lucia è la terza finalista: chi èE' Lucia Ilardo la terza finalista del Grande Fratello Vip 2026. La 28enne l'ha spuntata su Raul, Renato, Raimondo e Adriana nella puntata di ieri, martedì 12 maggio. Tra accuse, strategie messe in di ... adnkronos.com