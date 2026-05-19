Chi è Vuskovic il difensore croato dell’Amburgo ha conquistato la Bundesliga e ora è nel mirino dell’Inter

Vuskovic, difensore croato dell’Amburgo, ha recentemente ottenuto la promozione in Bundesliga con la sua squadra, contribuendo alle prestazioni della squadra durante la stagione. Nato in Croazia, ha iniziato la sua carriera in club locali prima di trasferirsi in Germania. Durante il campionato, ha giocato un ruolo importante in difesa, facendo registrare diverse presenze e contribuendo alla solidità della squadra. Ora, secondo alcune fonti, l’Inter ha mostrato interesse verso il giocatore in vista di future trattative di mercato.

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