La Juventus sta valutando un trasferimento per un centrocampista scozzese del Liverpool, in scadenza di contratto. L’obiettivo è inserire il giocatore nel reparto mediano, con l’intenzione di modificare il modulo e lo stile di gioco. L’allenatore sta preparando una rivoluzione tattica, con possibili variazioni nel sistema di gioco e nelle rotazioni della rosa, per adattarsi alle caratteristiche del nuovo acquisto.

di Francesco Spagnolo Robertson Juve, i bianconeri continuano ad essere sulle tracce del giocatore in scadenza del Liverpool. Ecco perché farebbe bene in bianconero. La Juventus inizia a progettare il futuro e uno dei nomi sul taccuino di Comolli e Ottolini è quello di Robertson, in scadenza con il Liverpool. Un eventuale suo arrivo sembra confermare la volontà di Spalletti di giocare con una difesa a 4. Sebbene lo scozzese possa agire anche come quinto di centrocampo, è sulla linea dei difensori che riesce a esprimere il suo Massimo potenziale, avendo sempre dato il meglio da terzino. Analizzando lo stile di gioco di Robertson, emergono delle caratteristiche che si sposano alla perfezione con il modo di giocare di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Robertson Juve, come cambierebbero i bianconeri con l’arrivo dello scozzese. Modulo e stile di gioco, Spalletti prepara la rivoluzione

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