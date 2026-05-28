Una giovane giornalista di 25 anni, residente in Ancona, è protagonista di una trasmissione su Sky intitolata “Money Road”. Durante l’ultima puntata, ha annunciato di aver riservato alcuni colpi di scena per le prossime puntate. La sua presenza in televisione si inserisce in un contesto di narrazione che richiama un viaggio e avventure legate alla società dello spettacolo, secondo le parole usate dalla stessa protagonista.

Ancona, 28 maggio 2026 – “Le avventure della signorina Cucinella”: potremmo intitolare così il viaggio che aspetta la venticinquenne giornalista anconetana Chiara Cucinella, parafrasando il titolo di un celebre capolavoro poetico di Nanni Balestrini, ambientato nella società dello spettacolo. Cucinella è, infatti, una delle protagoniste di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo”, uno spettacolo di strategia, di ispirazione britannica, e un esperimento sociale di Sky condotto da Fabio Caressa. Dodici persone comuni sono impegnate in un duro trekking di due settimane nella giungla della Malesia, in condizioni di privazione (così è, se vi pare). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Chiara, la 25enne protagonista di Money Road su Sky: “Riservo colpi di scena”

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Chiara Cucinella "sbarca" su Sky come concorrente di Money Road, il reality show di Fabio CaressaChiara Cucinella, giornalista, prenderà parte come concorrente al programma televisivo “Money Road” in onda su Sky e condotto da Fabio Caressa.

Temi più discussi: Al via Money Road su Sky, con l'anconetana Chiara Cucinella tra i protagonisti. È caccia ai 300mila euro del montepremi; Money Road 2026, chi sono i concorrenti della nuova stagione; Money Road, le tentazioni della prima puntata: chi ha ceduto e la lezione di Chiara. Riccardo abbandona subito; Money Road, chi sono i 12 concorrenti del reality di Caressa: il commesso, l'infermiera e Riccardo che si è ritirato.

Chiara è molto legata alla sua Ancona. E voi che città vi sentireste? Non perdere #MoneyRoad questa sera alle 21.15 in streaming su NOW. x.com

Quanto c'è di vero nel reality Money Road? reddit

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