Money Road 2 torna su Sky con il +36% di ascolti | i colpi di scena della prima puntata
La primavera televisiva si scalda con il ritorno di uno degli esperimenti sociali più interessanti degli ultimi anni. Con l’arrivo della bella stagione e la voglia di evasione, torna a far discutere Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, il programma Sky Original che mette alla prova 12 persone comuni in un viaggio nella giungla malese dove ogni comodità ha un costo preciso. E a giudicare dai numeri, il format convince sempre di più: la seconda edizione ha esordito con una Total Audience di 326mila spettatori medi e l’1,4% di share su Sky Uno+ e on demand, registrando un ottimo +36% rispetto all’esordio pay dello scorso anno. Vediamo cosa è successo nelle prime tappe di questo viaggio tanto affascinante quanto spietato. 🔗 Leggi su Tutto.tv
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Corriere della Sera. . Torna Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, l'esperimento sociale condotto da Fabio Caressa. Nella seconda stagione, la Compagnia delle Tentazioni, composta da 12 nuovi concorrenti, dovrà affrontare trekking nella giungla a facebook
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