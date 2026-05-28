Chi compra gas e petrolio russi quanto guadagna Putin e i politici italiani che dicono sì

Il gas e il petrolio russi continuano a rappresentare una fonte significativa di entrate per il governo russo, contribuendo a finanziare le operazioni militari in Ucraina. Le esportazioni di energia verso vari paesi europei, inclusa l’Italia, generano ricavi che alimentano il bilancio statale russo. Le decisioni di alcuni governi di continuare ad acquistare queste risorse hanno implicazioni economiche e politiche, senza che siano state rese pubbliche le cifre precise dei guadagni.

Il gas russo resta uno dei principali asset con i quali Putin finanzia la guerra in Ucraina, insieme al petrolio. Nel mese di aprile 2026 la Russia ha registrato il livello più alto di ricavi energetici degli ultimi due anni e mezzo. Secondo il nuovo report pubblicato dal Center for Research on Energy and Clean Air ( Crea ), l’export di combustibili fossili ha portato nelle casse del Cremlino circa 733 milioni di euro al giorno, in aumento del 4% rispetto al mese precedente nonostante un calo del 7% dei volumi esportati. Putin guadagna ancora da gas e petrolio. A trainare gli incassi di Mosca sono stati soprattutto i prezzi elevati di petrolio e gas, insieme alla ripresa di alcune rotte strategiche via oleodotto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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