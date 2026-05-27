Putin guadagna 733 milioni di euro al giorno | ecco chi compra il petrolio e il gas russo

Nel mese di aprile 2026, i ricavi dell’export di combustibili fossili sono cresciuti del 4% rispetto al mese precedente. La Russia ha incassato circa 733 milioni di euro al giorno, il livello più alto negli ultimi due anni e mezzo. I dati evidenziano un aumento delle entrate derivanti dalla vendita di petrolio e gas. Non sono stati forniti dettagli sui paesi acquirenti o sui volumi commercializzati.

Nel mese di aprile 2026, i ricavi della Russia dall'export di combustibili fossili sono aumentati del 4% su base mensile, arrivando a portare nelle casse di Putin circa 733 milioni di euro al giorno, un livello mai raggiunto negli ultimi due anni e mezzo. Una crescita registrata nonostante un. 🔗 Leggi su Today.it

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