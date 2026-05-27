Chi compra il gas e il petrolio russo | così Putin guadagna 733 milioni al giorno

A aprile, gli acquisti di gas russo sono aumentati rispetto al mese precedente. La Russia sta vendendo più petrolio e gas a diversi paesi, generando circa 733 milioni di euro al giorno. Questa crescita si verifica in un contesto di tensioni internazionali e di sanzioni economiche, mentre le entrate derivanti dalle esportazioni energetiche continuano a sostenere le finanze del paese. Non sono stati forniti dettagli sui singoli acquirenti o sui mercati specifici coinvolti.

Ad aprile gli acquisti di gas russo sono in aumento. A causa dell’Iran e della guerra del golfo. Secondo i numeri del centro studi Crea (Center for Research on Energy and Clean Air) di cui parla oggi Il Sole 24 Ore i proventi delle esportazioni di combustibili fossili sono aumentati del 4% e arrivano a 733 milioni di euro al giorno. Il volume totale delle esportazioni invece diminuisce del 7%. A comprare, nell’ordine, in maggioranza la Francia, l’Ungheria, il Belgio, la Slovacchia e la Spagna. 1,6 miliardi. In totale i cinque paesi hanno speso 1,6 miliardi di euro. Gli acquisti sono cresciuti del 13% in Francia ( 413 milioni di euro ) e del 33% mensile in Belgio (363 milioni). 🔗 Leggi su Open.online

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CORSA AL GAS RUSSO: SPAGNA +124%

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