Belen Rodriguez è rimasta barricata in casa dopo aver presentato le dimissioni dall’ospedale. Nei giorni scorsi è stata ricoverata al Policlinico di Milano a causa di un malore, che ha causato momenti di forte tensione nel suo appartamento nel centro di Milano. La situazione si è concentrata sull’assenza di dettagli ufficiali e sulla sua permanenza domiciliare.

Da giorni non si parla d’altro del malore che ha coinvolto Belen Rodriguez, ricoverata al Policlinico di Milano dopo momenti di forte tensione vissuti nel suo appartamento nel cuore di Brera. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore hanno acceso un enorme dibattito anche sui social, dove migliaia di utenti hanno espresso preoccupazione per le condizioni della conduttrice argentina, ricordando quanto spesso dietro il successo e la notorietà possano nascondersi fragilità profonde. Secondo le ricostruzioni emerse, tutto sarebbe accaduto all’interno della casa della showgirl, quando alcune urla avrebbero allarmato i vicini. Uno di loro avrebbe sentito gridare “aiutatemi” e avrebbe immediatamente contattato i soccorsi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Chi c’è con lei”. Belen Rodriguez barricata in casa dopo le dimissioni

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Temi più discussi: Belén Rodriguez e i soccorsi in casa: come sta e chi c'era al suo fianco dopo la paura; Belén a casa con l'amica del cuore e come la stanno aiutando gli ex Stefano De Martino e Antonino Spinalbese; Belén Rodriguez dalla paura al ritorno a casa, Stefano De Martino e la sorella Cecilia al suo fianco: È in buone condizioni; Belen in crisi, chi c'è accanto a lei in queste ore: Risponde al telefono, rasserena i toni, le sta al fianco.

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