Belén Rodriguez e i soccorsi in casa | come sta e chi c' era al suo fianco dopo la paura

Dopo aver accusato un malore in casa, la showgirl è stata soccorsa e portata in ospedale, dove è rimasta fino alle dimissioni. Al suo fianco, nel suo appartamento di Milano, c'era il compagno. La donna ha lasciato la struttura sanitaria nel pomeriggio di lunedì, mentre il partner l’ha accompagnata fuori dall’ospedale. Nessun dettaglio sulle cause del malore è stato reso noto.

Il malore in casa, i soccorsi e le dimissioni dall'ospedale. Accanto a Belen Rodriguez dopo il lunedì difficile vissuto nel suo appartamento di Milano c'è stato Stefano De Martino.I soccorsi in casaL'intervento è scattato alle 7.10 di lunedì 25 maggio, dopo che i vicini avevano allertato il 112. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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BELEN RODRIGUEZ NEL CAOS A MILANO: URLA CHOC IN CASA, ARRIVA IL 118…VICINI SOTTO SHOCK!

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Come sta Belen Rodriguez, i soccorsi a casa e l'arrivo in ospedale: "È stata dimessa"Dopo aver trascorso alcune ore in ospedale a causa di un malore, la showgirl è stata dimessa e ha fatto ritorno a casa in buone condizioni.

Temi più discussi: Belen Rodriguez dimessa dall'ospedale, cosa è successo: le ultime notizie; Belen Rodriguez, urla e forti rumori dall’appartamento: un vicino chiama la Polizia, la conduttrice portata al Policlinico per accertamenti e poi dimessa; Belen Rodriguez, le urla in casa e i vicini chiamano la Polizia: dimessa dopo un giorno in ospedale; Belén Rodriguez soccorsa dopo l'allarme dei vicini: finisce in ospedale. Si indaga su due incidenti.

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