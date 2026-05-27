Una donna è rimasta barricata in casa per tre ore in un quartiere di Milano prima di essere soccorsa e portata in ospedale. L’intervento è avvenuto in un momento di emergenza, coinvolgendo forze dell’ordine e residenti, in una zona considerata tra le più eleganti della città. Dopo il blitz, la donna è stata trasportata al policlinico per le cure del caso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e sui media nazionali.

Una mattina di maggio che Milano difficilmente dimenticherà. Nel cuore pulsante di Brera, uno dei quartieri più eleganti della città, un lunedì come tanti si trasforma in un blitz d’emergenza che tiene col fiato sospeso residenti, forze dell’ordine e, inevitabilmente, l’Italia intera. Protagonista involontaria: Belen Rodriguez, 41 anni, showgirl argentina che da oltre un decennio abita le prime pagine della cronaca rosa italiana, stavolta però per ragioni che vanno ben oltre il gossip. Poco dopo le sette del mattino del 25 maggio, un inquilino di un elegante palazzo di cinque piani avverte qualcosa di anomalo. Dal cortile interno dello stabile si levano grida disperate, ripetute, inconfondibili: “ Aiuto, aiutatemi “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Belen Rodriguez barricata in casa per tre ore e poi soccorsa al Policlinico: ecco gli aggiornamenti dall’ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belén: le urla, l'intervento dei vicini e la corsa in ospedale - Vita in diretta 26/05/2026

Notizie e thread social correlati

Belén Rodriguez soccorsa in casa a Milano: le urla, le tre ore di attesa e il ricovero in ospedale. Cosa sappiamoNella mattina di lunedì 25 maggio, in zona Brera a Milano, un'ambulanza è intervenuta presso l’abitazione di una donna nota nel mondo dello...

Belén Rodriguez soccorsa in casa dopo urla che hanno allarmato i vicini: portata in ospedale. Si indaga anche su due incidentiLunedì mattina, Belén Rodriguez è stata soccorsa nella sua abitazione dopo aver urlato, attirando l’attenzione dei vicini.

Temi più discussi: Momenti drammatici per Belen Rodriguez: barricata in casa per ore, poi il trasporto in ospedale; Belén Rodriguez e le urla in casa che hanno allarmato i vicini, chiamata la polizia e i soccorsi; Belén Rodriguez soccorsa dopo l'allarme dei vicini: finisce in ospedale. Si indaga su due incidenti; Belen disperata urla e si barrica in casa: trattativa di 3 ore con la polizia, poi l'ospedale. Cosa è successo.

Mando un abbraccio di conforto a Belen Rodriguez che è riuscita a chiedere aiuto urlando fino a farsi sentire dai vicini,che hanno chiamato ambulanza e carabinieri,la showgirl era evidentemente in un momento di alterazione psicologia,prima si è barricata po x.com

Momenti drammatici per Belen Rodriguez: barricata in casa per ore, poi il trasporto in ospedaleMomenti di forte preoccupazione per Belen Rodriguez. Nella mattinata di lunedì 25 maggio, la showgirl argentina sarebbe stata soccorsa all’interno della sua abitazione in zona Brera, a Milano, al term ... comingsoon.it

Belén Rodríguez: malore in casa e corsa in ospedale per la showgirlMattinata turbolenta per la showgirl argentina che si è barricata nel bagno del suo appartamento a Milano per poi chiedere soccorso, strada chiusa per tre ore e ricovero in ospedale. movieplayer.it