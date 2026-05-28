A un mese dai primi casi di hantavirus rilevati su una nave da crociera, è stato segnalato un nuovo contagio. L'Organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che i casi continuano a essere monitorati, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi o misure adottate. La situazione rimane sotto osservazione, con particolare attenzione alle misure di prevenzione e controllo a bordo delle navi.

Dopo un mese dai primi contagi sulla nave da crociera è emerso un nuovo caso, ma per l'OMS la situazione è sotto controllo Mercoledì è stato segnalato il tredicesimo caso di contagio da hantavirus: è un passeggero spagnolo della nave Hondius, che era in quarantena. Le persone morte dall’inizio del focolaio sono tre, tutti passeggeri della nave. Non ce ne sono state di nuove dal 2 maggio, quando il caso divenne una notizia di rilevanza internazionale. Anche la situazione dei contagi rimane sotto controllo: l’Organizzazione mondiale della sanità l’ha definita «stabile». La malattia ha un tempo di incubazione di sei-otto settimane e il nuovo caso segnalato è il risultato di un contagio avvenuto sulla nave. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Che fine ha fatto l’hantavirus

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