Che fine ha fatto Jaguar?

Negli ultimi mesi, il marchio automobilistico ha venduto poche auto e si sta concentrando sulla produzione di veicoli elettrici di lusso. La strategia sembra puntare a un futuro più sostenibile, ma al momento non sono stati annunciati numeri significativi o nuovi modelli in uscita. La casa automobilistica continua a operare nel settore, anche se con una presenza limitata rispetto al passato.

Negli ultimi mesi ha venduto una manciata di auto e punta a fare veicoli elettrici di lusso, per ora senza grandi risultati A febbraio, in tutta l’Unione europea, il Regno Unito e gli stati cosiddetti “EEA-EFTA”, che includono la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein, è stata venduta una sola automobile prodotta da Jaguar. È evidentemente molto poco per un marchio con più di un secolo di storia, considerato tra i più noti dell’industria automobilistica britannica, di cui rappresenta il lato più elegante e prestigioso. Nello specifico si tratta di un calo del 99,8 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, in cui le vendite erano già in forte calo.🔗 Leggi su Ilpost.it

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