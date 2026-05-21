Al via le iscrizioni per il centro estivo della Misericordia di Empoli | tre settimane di gioco divertimento e solidarietà
Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo organizzato dalla Misericordia di Empoli, che si svolgerà nel corso di tre settimane durante l’estate. L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 14 anni e propone attività di gioco, svago e incontri con temi di solidarietà. L’obiettivo è offrire un’opportunità di crescita personale attraverso momenti di divertimento e di formazione civica. Le iscrizioni sono aperte fino a un termine non specificato.
Torna anche quest’estate il centro estivo della Misericordia di Empoli: un appuntamento immancabile per ragazze e ragazzi, tra i 10 e i 14 anni, che potranno vivere un’esperienza di crescita, divertimento e formazione civica. Le attività si svolgeranno dal 29 giugno al 17 luglio 2026, dal lunedì. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Houston Central SDA Weekly Announcements | March 7 | Womens Day, Baptism & Upcoming Events
Sullo stesso argomento
Sport, gioco e socialità: aprono le iscrizioni del centro estivo La BalenaOrganizzato da La Balena, il centro si svolgerà alle scuole “La Nave” in via Don F.
Eccellenza, cura e accessibilità al nuovo centro medico diagnostico della Misericordia di EmpoliDopo anni di esperienza maturata negli Ambulatori Medici, oggi, la Misericordia di Empoli è pronta a compiere un importante passo avanti con...
Un nuovo presidio di salute per il territorio empolese! Questa mattina, è stato inaugurato il nuovo Centro Medico Diagnostico della Misericordia di Empoli: oltre 1.000 mq dedicati alla prevenzione, alla cura e alla diagnostica di ultima generazione, in Via dell facebook
Al via le iscrizioni per il centro estivo della Misericordia di EmpoliIn programma tre settimane di gioco, divertimento e solidarietà per ragazze e ragazzi, tra i 10 e i 14 anni Torna anche quest’estate il centro estivo della Misericordia di Empoli: un appuntamento imma ... gonews.it
Corso gratuito di disostruzione pediatrica al CENTRO*EmpoliIn occasione della settimana della prevenzione la Misericordia di Empoli organizza un corso gratuito dedicato alla disostruzione pediatrica: appuntamento ... gonews.it