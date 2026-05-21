Al via le iscrizioni per il centro estivo della Misericordia di Empoli | tre settimane di gioco divertimento e solidarietà

Da firenzetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo organizzato dalla Misericordia di Empoli, che si svolgerà nel corso di tre settimane durante l’estate. L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 14 anni e propone attività di gioco, svago e incontri con temi di solidarietà. L’obiettivo è offrire un’opportunità di crescita personale attraverso momenti di divertimento e di formazione civica. Le iscrizioni sono aperte fino a un termine non specificato.

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Torna anche quest’estate il centro estivo della Misericordia di Empoli: un appuntamento immancabile per ragazze e ragazzi, tra i 10 e i 14 anni, che potranno vivere un’esperienza di crescita, divertimento e formazione civica. Le attività si svolgeranno dal 29 giugno al 17 luglio 2026, dal lunedì. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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