Al via le iscrizioni per il centro estivo della Misericordia di Empoli | tre settimane di gioco divertimento e solidarietà

Sono aperte le iscrizioni per il centro estivo organizzato dalla Misericordia di Empoli, che si svolgerà nel corso di tre settimane durante l’estate. L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 14 anni e propone attività di gioco, svago e incontri con temi di solidarietà. L’obiettivo è offrire un’opportunità di crescita personale attraverso momenti di divertimento e di formazione civica. Le iscrizioni sono aperte fino a un termine non specificato.

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