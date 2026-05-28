che fermento per la finale si va verso il tutto esaurito

La finale scudetto di martedì 2 giugno a Padova si avvicina a un tutto esaurito. In prevendita sono rimasti meno di 600 biglietti disponibili, precisamente 551, su uno stadio con una capienza di 8.080 posti. La richiesta per l’evento sta superando le disponibilità, portando a un esaurimento quasi completo dei biglietti.

La finale scudetto di martedì 2 giugno a Padova si incammina verso un inaspettato tutto esaurito. In prevendita sono rimasti disponibili meno di seicento biglietti (551, per l’esattezza), in uno stadio del Plebiscito che vanta una capienza di 8080 spettatori. Quindici dei diciannove settori nei quali è diviso l’impianto appaiono sold out, compreso quello nella tribuna Est tendenzialmente destinato ai tifosi Valorugby. L’intera tribuna Est, considerata tribuna principale, è del resto completamente esaurita. Anche nella zona centrale della Ovest non risultano più posti in vendita, cosicché le uniche aree che offrono ancora disponibilità, in buon numero, sono quelle laterali della stessa tribuna Ovest. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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