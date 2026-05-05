Il PalaDozza si prepara a un’altra serata di pienone, con i biglietti che stanno esaurendo rapidamente. La presenza del pubblico si è rivelata determinante nelle partite casalinghe finora, influenzando le prestazioni delle squadre coinvolte. Per questa ragione, l’attenzione si concentra sulla prossima partita, prevista tra le mura del palazzetto, dove si attendono ancora più tifosi. La sfida si avvicina e il clima tra gli appassionati è molto acceso.

Il PalaDozza è un fattore campo fin qui decisivo. Chi ha detto che avere il vantaggio del fattore campo nei playoff non conta, deve rivedere le proprie idee, almeno per quel che riguarda la serie A2. Nelle quattro sfide di play-in giocate, tra primo e secondo turno, a vincere è sempre stata la formazione di casa. Lo stesso nelle due sfide di gara-uno dei playout dove Cento e Ruvo di Puglia hanno fatto valere il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Con il vantaggio del PalaDozza a favore, almeno per quarti e semifinale, la Fortitudo di coach Attilio Caja guarda con rinnovato ottimismo alla serie con Avellino che prenderà il via in Piazza Azzarita giovedì sera per gara-uno e poi sabato per gara-due.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, fattore PalaDozza. Si va verso il tutto esaurito

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