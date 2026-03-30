Inter-Roma via alla vendita libera | si va verso il tutto esaurito

Le vendite dei biglietti per la partita tra Inter e Roma sono state aperte senza restrizioni, portando rapidamente alla quasi totalità dei posti esauriti. La partita si svolgerà in un momento di grande attenzione per il campionato di Serie A, che sta entrando nella fase conclusiva. Dopo un marzo ricco di impegni, il torneo si ferma per la sosta delle Nazionali prima delle ultime partite di campionato.

La Serie A entra nella sua fase decisiva. Dopo un marzo intenso e ricco di impegni, il campionato si è fermato per l’ultima sosta dedicata alle Nazionali prima dello sprint finale che accompagnerà le squadre fino alla conclusione della stagione. Alla ripresa, l’Inter sarà subito chiamata a un test di alto livello. I nerazzurri affronteranno la Roma a San Siro nella 31ª giornata di campionato, in una sfida che promette spettacolo e che potrebbe avere un peso importante nella corsa agli obiettivi stagionali. L’appuntamento è fissato per domenica 5 aprile alle 20:45, nella serata di Pasqua. La gara segnerà l’inizio dell’ultima parte della stagione nerazzurra e rappresenta uno degli ultimi impegni casalinghi di campionato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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Neres, purtroppo tutto come previsto, si va verso l’operazione alla caviglia. La domanda è: perché è tornato in campo contro il Parma?La Gazzetta: il consulto a Londra con lo specialista ha confermato i timori, non c'è ancora l'ufficialità del club.