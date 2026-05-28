Che cos'è Retexo la piattaforma utilizzata dal Milan per scegliere il nuovo Direttore Sportivo

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan utilizza Retexo, piattaforma di algoritmi, per selezionare il nuovo Direttore Sportivo dopo aver licenziato Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Tra i candidati più discussi figura Tiago Pinto. Per la guida tecnica, il nome di Xavi continua a essere considerato.

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Dopo i licenziamenti di Furlani, Moncada, Tare e Allegri, il Milan riparte dagli algoritmi di Retexo Group per ricostruire l’area sportiva: tra i nomi più caldi emerge Tiago Pinto, mentre per la panchina resta vivo il nome di Xavi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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