Che cos'è Retexo la piattaforma utilizzata dal Milan per scegliere il nuovo Direttore Sportivo
Il Milan utilizza Retexo, piattaforma di algoritmi, per selezionare il nuovo Direttore Sportivo dopo aver licenziato Furlani, Moncada, Tare e Allegri. Tra i candidati più discussi figura Tiago Pinto. Per la guida tecnica, il nome di Xavi continua a essere considerato.
Dopo i licenziamenti di Furlani, Moncada, Tare e Allegri, il Milan riparte dagli algoritmi di Retexo Group per ricostruire l’area sportiva: tra i nomi più caldi emerge Tiago Pinto, mentre per la panchina resta vivo il nome di Xavi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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