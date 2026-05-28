ChatGPT e dieta | -41 kg in 5 mesi il medico avverte i rischi

Una donna ha perso 41 kg in cinque mesi utilizzando ChatGPT per modificare il suo piano alimentare. Il medico ha avvertito sui rischi di affidarsi a un’intelligenza artificiale senza supervisione medica. Il professor Calabrese ha definito pericoloso il metodo adottato, sottolineando che le indicazioni fornite dall’IA potrebbero non essere sicure o personalizzate. Nessuna autorità sanitaria ha approvato questa pratica come metodo sicuro di dimagrimento.

? Domande chiave Come ha fatto l'intelligenza artificiale a correggere il vecchio piano alimentare?. Perché il professor Calabrese definisce pericoloso il metodo usato da Valentina?. Quali rischi corre il metabolismo dopo una perdita di peso così rapida?. Chi deve validare i dati clinici per evitare l'effetto rimbalzo?.? In Breve Caterina Balivo e il professor Giorgio Calabrese analizzano il caso in TV.. Il calo ponderale di Valentina avviene in un arco di 5 mesi.. Il medico avverte rischi di effetto rimbalzo verso il modello mediterraneo.. L'IA elabora dati sanitari già validati da precedenti visite mediche.. Valentina ha perso 41 chili in soli cinque mesi dopo aver utilizzato ChatGPT per elaborare un protocollo alimentare basato sulle proprie analisi mediche, scatenando un acceso dibattito nello studio de La Volta Buona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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