Charlene di Monaco e Carolina si sono scontrate per ottenere il favore di Alberto. Le due donne, entrambe molto vicine al principe, si sono confrontate pubblicamente in un confronto diretto. La disputa riguarda il ruolo e l'influenza sulla figura del sovrano. La tensione tra le due si è fatta evidente durante eventi pubblici, dove entrambe hanno cercato di affermare la propria posizione. La contesa tra le due continua a essere al centro delle cronache locali.

Alberto di Monaco conteso dalle due donne più importanti del Principato, sua sorella Carolina e sua moglie Charlene. A distanza di poche ore le Principesse lo hanno accompagnato a due eventi diversi, evitando accuratamente di incrociarsi. Infatti, dove c’era una, l’altra era assente e viceversa. Una strategia che mettono in campo spesso, per impedire che si creino inutili tensioni o imbarazzi. Carolina e Charlene di Monaco, anche se a distanza, hanno alimentato la competizione che c’è tra loro sfoggiando due look estivi, dallo stile mediterraneo, adottando entrambe il colore azzurro, simbolo del mare. E per una ragione precisa. Gli outfit rivelano l’enorme differenza tra le due e il confronto non può che essere spietato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene di Monaco e Carolina si contendono Alberto: il confronto spietato

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