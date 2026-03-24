Alberto di Monaco ha perso la mamma da giovane. Era il 1982, infatti, quando Grace Kelly morì in un incidente d’auto in Costa Azzurra. Lui aveva solo 24 anni. Alla scomparsa della madre, insomma, il principe non era più un ragazzino ma non era ancora un uomo fatto e finito. Per questo, come spesso accade in queste situazioni, non avendo più uno dei due genitori fu costretto a trovarsi un nuovo punto di riferimento femminile. Alberto e Carolina: un legame più forte di tutto. Con questo grande trauma alle spalle, il principe Alberto si legò molto alla sorella Carolina, più grande di lui di poco più di un anno. Il principe Alberto con Charlene e Carolina al Ballo della Rosa lo scorso 21 marzo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Alberto di Monaco ha due donne importanti nella sua vita: la sorella Carolina e la moglie Charlene: storia di un equilibrio precario

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