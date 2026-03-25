Charlene e Carolina di Monaco sono state viste insieme al Giardino esotico di Montecarlo in un evento pubblico, pochi giorni dopo aver partecipato al Ballo della Rosa. Le due si sono presentate di fronte ai fotografi nello stesso luogo, condividendo la presenza in pubblico dopo un periodo senza apparizioni congiunte.

Charlene e Carolina di Monaco si sono ritrovate nuovamente insieme a pochi giorni dal Ballo della Rosa, costrette a comparire a un evento congiunto al Giardino esotico di Montecarlo. La rivalità tra Charlene e Carolina di Monaco. Charlene di Monaco non è mai andata molto d’accordo con la sorella maggiore di suo marito Alberto. Tra lei e Carolina di Monaco non corre buon sangue. Le due donne sono caratterialmente molto distanti e faticano a comprendersi. Certo, non sono mai arrivate a farsi dispetti, il loro rapporto non è degenerato come quello tra Kate Middleton e Meghan Markle. Ma sicuramente faticano a sopportarsi. Indubbiamente, c’è un sentimento di rivalità, dovuto in parte al sovrapporsi dei loro ruoli nel Principato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Charlene e Carolina di Monaco, costrette a comparire in pubblico di nuovo assieme

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