Due persone sono state arrestate a Cesenatico per reati passati e violenze in Riviera. Un uomo, già sottoposto a libertà vigilata, è stato fermato per aver commesso atti violenti. Una donna di Forlì è stata invece arrestata dopo otto anni di attesa, legati a precedenti reati. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive nel corso di operazioni di polizia. Gli arresti sono stati comunicati nelle ultime ore.

? Domande chiave Chi è l'uomo che ha trasformato la libertà vigilata in violenza?. Perché la donna di Forlì è stata arrestata dopo otto anni?. Come sono stati rintracciati i due soggetti dai carabinieri di Cesenatico?. Quali nuove misure attiveranno le autorità per contenere la pericolosità sociale?.? In Breve Donna di 50 anni condannata per reati del 2018 trasferita al carcere di Forlì.. Uomo di 47 anni trasferito in casa di cura dopo violenze e inadempienze.. Magistrato di Bologna dispone aggravamento misura per pericolosità sociale del quarantatreenne.. Operazioni coordinate dai carabinieri di Cesenatico con tribunali di Forlì e Bologna..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesenatico: due arresti per reati passati e violenze in Riviera

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