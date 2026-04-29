Quattro rapine tutte in una notte Raffica di violenze | due arresti

Nella notte tra il 14 marzo e il mattino seguente si sono registrate quattro rapine in rapida successione, tutte caratterizzate da minacce e violenze fisiche. Le autorità hanno avviato un’indagine che si è conclusa con l’arresto di una coppia di sospettati, ritenuti responsabili di aver commesso gli episodi nel corso di poche ore. La polizia ha confermato che i malviventi hanno utilizzato anche bottiglie come arma durante le aggressioni.

Quattro rapine "tutte in una notte", corredate da minacce, violenze, botte e bottigliate alla testa. Accadde il 14 marzo, e l’altra mattina, dopo una lunga indagine, il cerchio si è chiuso attorno alla coppia di malviventi reputati autori della folle maratona notturna. L’ordinanza eseguita dai carabinieri di Trezzo sull’Adda, a carico di due diciannovenni, italiani e residenti in zona, a quanto risulta senza precedenti penali, è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Per i due arrestati, "gravemente indiziati" dei reati, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il provvedimento è l’epilogo di una lunga indagine dei carabinieri, che ha permesso di ricostruire la turbolenta sequenza dei fatti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quattro rapine, tutte in una notte. Raffica di violenze: due arresti D4vd Murder Case EXPLODES: Alleged Motive, Gruesome Evidence & Family Speaks Notizie correlate Spaccio di droga, furti e rapine: raffica di arresti a Bologna, 13 in 5 giorniBologna, 14 febbraio 2026 – Più di due arresti al giorno, per un totale di 13 persone finite in manette in meno di una settimana. Leggi anche: Roma, adescano vittime su piattaforma messaggistica: 3 arresti per rapine, estorsioni e violenze sessuali Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Quattro rapine, tutte in una notte. Raffica di violenze: due arresti; Droga nelle piazze di Palermo, raffica di arresti della polizia; Pedinato e rapinato in Centrale, aggressori traditi da sistema Sari e video con l’orologio su TikTok; Palermo, banda di rapinatori colpisce negozi: arrestato un 22enne. Quattro rapine, tutte in una notte. Raffica di violenze: due arrestiLa folle maratona aTrezzo il 14 marzo, vittime picchiate e prese a bottigliate. Coppia di 19enni ai domiciliari ... ilgiorno.it Roma, banda di rapinatori in azione nel quadrante sud: otto denunce e colpi a rafficaBanda di rapinatori colpisce nel sud di Roma: otto denunce, colpi in serie tra negozi, farmacie e supermercati. blitzquotidiano.it Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi x.com Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi - facebook.com facebook