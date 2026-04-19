A Bergamo, i Carabinieri hanno eseguito due arresti nel corso di operazioni nella provincia. Uno degli uomini è stato fermato con l'accusa di aver ricattato i genitori anziani, mentre l'altro è stato arrestato per aver commesso violenze sia fisiche che psicologiche contro la moglie e il bambino. Gli episodi si sono verificati all’interno delle rispettive famiglie. Le indagini sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno raccolto prove a supporto delle accuse.

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno arrestato due uomini nel territorio provinciale, accusati rispettivamente di maltrattamenti verso i genitori anziani e di violenze fisiche e psicologiche ai danni della moglie e del figlio piccolo. Gli interventi, che hanno portato all’applicazione di misure cautelari in carcere per entrambi gli indagati, coinvolgono le zone di Stezzano e quella di Adrara San Martino. L’estorsione domestica a Stezzano: tra minacce e pressione economica. A Stezzano, un uomo di 47 anni residente ad Azzano San Paolo è stato condotto in carcere dopo che le indagini hanno ricostruito una sistematica persecuzione ai danni dei suoi genitori, entrambi di 77 anni e residenti a Gorle.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo, due arresti: tra ricatti ai genitori e violenze in famiglia

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