Cesenatico cardiosicura convenzione tra Comune e Croce Rossa per la gestione dei defibrillatori

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato una convenzione con la Croce Rossa locale per la gestione dei 25 defibrillatori automatici esterni presenti sul territorio. La collaborazione riguarda la manutenzione, il controllo e la formazione sull’uso di questi dispositivi. La firma dell’accordo mira a garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca. La gestione condivisa coinvolge anche attività di aggiornamento per volontari e cittadini.

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato nei giorni scorsi una delibera con la convenzione per l'accordo tra Comune di Cesenatico e Croce Rossa di Cesenatico in merito alla gestione dei Dae (Defibrillatori automatici esterni) presenti sul territorio che al momento sono 25.Nello specifico. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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