Caso Luca Spada la Croce Rossa respinge le ombre sulla gestione | Mai ricevuti sospetti da volontari o dipendenti

Il Comitato di Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro ha confermato di non aver mai ricevuto segnalazioni o sospetti riguardo alla gestione di Luca Spada. La precisazione arriva in seguito all’indagine in corso e alle voci che circolano sulla vicenda. Nessun volontario o dipendente ha riferito di comportamenti anomali o problematici legati a Spada. La Croce Rossa ribadisce la propria estraneità ai fatti oggetto di indagine.

Forlimpopoli (Forlì-Cesena), 17 aprile 2026 - Il Comitato di Croce Rossa Forlimpopoli-Bertinoro conferma la propria totale estraneità ai fatti, rispetto all’indagine nei riguardi di Luca Spada. Lo fa tramite una nota stampa nella quale si esplicita che “preso atto del contenuto di alcuni articoli di stampa riguardanti le tragiche vicende di presunti decessi di pazienti trasportati cagionati dolosamente da un dipendente, attualmente al vaglio degli inquirenti - articoli in cui si insinua, senza alcun fondamento, che l’organo direttivo del Comitato non potesse non avere avuto sospetti eo dubbi circa l’operato dell’attuale indagato -, ritiene...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso Luca Spada, la Croce Rossa respinge le ombre sulla gestione: "Mai ricevuti sospetti da volontari o dipendenti" Notizie correlate La Croce Rossa cerca nuovi volontariDedicare un po’ del proprio tempo agli altri e trasformarlo in un aiuto concreto: è l’invito che arriva dal comitato di Imola della Croce Rossa... Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì l'autista Luca Spada: 6 i decessi sospettiE’ stato arrestato a Forlì Luca Spada , il 27enne autista di mezzi di soccorso sospettato di aver ucciso vari pazienti durante trasporti in ambulanza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Il caso Luca Spada, qual è il ruolo della compagna? - 15/04/2026 - Video; Anziani morti in ambulanza: chi è Luca Spada, arrestato con l'accusa di omicidio volontario; Luca Spada dal gip: Si è dichiarato innocente, ha risposto su tutto. La collega: Un manipolatore; Anziani morti in ambulanza, le intercettazioni di Luca Spada: Soffrivano. Mi è piaciuto, lo rifarò. Luca Spada: il caso a Le Iene | Cos’è successo: il (presunto) sistema per fare soldi sui morti in ambulanzaLuca Spada, il caso a Le Iene: l'autista di ambulanze è accusato di aver ucciso volontariamente almeno sei pazienti ... ilsussidiario.net Nuove Rivelazioni sull'Inchiesta di Luca Spada: Una Chat Incriminante e il Caso di Francesco Mario ScavoneEmergono nuovi dettagli nell’inchiesta su Luca Spada, l’ex soccorritore della Croce Rossa arrestato per le morti sospette in ambulanza. Tra le prove al ... ilgiorno.it Cronaca. Caso Luca Spada, la Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro rompe il silenzio: "Mai ricevuto segnali o sospetti" - facebook.com facebook Luca Spada: serial killer o animato da questioni economiche Con Milo Infante abbiamo approfondito il caso del presunto angelo della morte. #Ore14 x.com