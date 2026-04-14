Nuovi scavi in viale Croce Rossa | Qualcuno del Comune vigilerà sulla qualità dei lavori?

Da ieri sono iniziati nuovi scavi lungo viale Croce Rossa, a breve distanza dai lavori di riqualificazione appena conclusi. La presenza di operai e mezzi pesanti ha attirato l’attenzione dei residenti, che si chiedono se ci siano controlli sulla qualità delle nuove lavorazioni. In passato, sono stati segnalati problemi relativi alle finiture e alla durata degli interventi, sollevando dubbi sulla gestione delle opere pubbliche in zona.

Non è trascorso molto tempo dal rifacimento della viale Croce Rossa. Da ieri nuovi scavi. Provvederanno al ripristino della strada a regola d’arte? Qualcuno del Comune vigilerà sulla qualità dei lavori o ci accontenteremo della solita approssimativa sistemazione?.🔗 Leggi su Palermotoday.it La benedizione del vescovo Caiazzo per i tre nuovi mezzi della Croce RossaTre nuovi mezzi entrano a far parte della dotazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cesena, rafforzando ulteriormente la capacità operativa... La Croce Rossa cerca nuovi volontariDedicare un po’ del proprio tempo agli altri e trasformarlo in un aiuto concreto: è l’invito che arriva dal comitato di Imola della Croce Rossa...