Atalanta domenica allenamento a porte aperte allo stadio I tifosi | Tutti in curva

Domenica allo stadio si terrà un allenamento a porte aperte per la squadra dell’Atalanta, che ha ricevuto l’adesione di molti tifosi. La richiesta è quella di radunarsi tutti in curva, mentre il precedente incontro con la Roma si è svolto con restrizioni che hanno limitato l’accesso ai supporter, tra cui l’obbligo di tessera e una riduzione significativa del pubblico presente.

L’abbraccio all’Olimpico sabato sera sarà certamente meno caloroso di quanto potrebbe essere, viste le restrizioni imposte alla tifoseria dell’Atalanta per il match contro la Roma, con l’inserimento dell’obbligo di tessera e conseguente drastica riduzione del numero di presenze. Ma in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Atalanta sentirà il calore della sua gente in uno speciale allenamento a porte aperte allo stadio di Bergamo domenica 19 aprile alle 12:30. Si tratta di un’iniziativa piuttosto unica, almeno in tempi recenti e in questo periodo dell’anno, ma che sottolinea quanto la partita contro la Lazio in programma mercoledì 22 aprile alle 21.🔗 Leggi su Bergamonews.it ATALANTA NAPOLI LIVE: sta succedendo adesso a Bergamo nonostante il settore ospiti chiuso! Notizie correlate Torna il pubblico allo stadio di Bagheria dopo 20 anni, primo match a porte aperte contro il San VitoLa formazione di casa è pronta ad accogliere gli avversari che scenderanno in campo domenica 15 marzo, alle 15, per la gara valida per il campionato... Milan: allenamento a porte semi aperteL’AC Milan ha deciso di aprire le porte di Milanello ai propri sostenitori in vista della delicata trasferta di Pasquetta contro il Napoli. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Allenamento in tarda mattinata al Centro Bortolotti; Atalanta, allenamento a 4 giorni dalla Roma: Palladino spera di recuperare Hien; BREAKING – Atalanta, allenamento in gruppo per Scamacca! Cosa filtra verso la Juve; Roma, verso l'Atalanta: si ferma Pisilli, tenta il recupero Mancini. Atalanta, domenica allenamento a porte aperte allo stadio. I tifosi: Tutti in curvaAppuntamento alle 12:30, il giorno dopo la sfida contro la Roma, per suonare la carica in vista della semifinale di Coppa Italia con la Lazio ... bergamonews.it Atalanta, domenica allenamento a porte aperte. La Nord: Tutti in curva! Vogliamo la Coppa ItaliaLa sfida contro la Lazio è ancora lontana. Ma l'ambiente è carico, con un solo obiettivo in testa. La finale di Coppa Italia. Si parte. tuttomercatoweb.com Roma-Atalanta, buone notizie in difesa! Gianluca Mancini è pronto a tornare in campo dopo la leggera lesione all’adduttore che lo aveva tenuto fuori contro il Pisa. Il numero 23 sarà a disposizione di Gasperini per il match di sabato sera, una notizia positiva - facebook.com facebook Atalanta e Dinamo Zagabria non convinte: Musah e Bennacer torneranno al Milan, 40 i milioni mancati di riscatti x.com