Cole | Ho migliorato le statistiche del Cesena La Curva Mare alla società | Avevamo chiesto rispetto e un progetto

Notizia in breve

L'allenatore del Cesena ha dichiarato di aver migliorato le statistiche della squadra, in un'intervista rilasciata a The Athletic, pubblicata anche dal New York Times. La Curva Mare si è rivolta alla società, chiedendo rispetto e un progetto chiaro. La frase dell'allenatore è diventata un argomento di discussione tra i tifosi, mentre si attende una conferma sulla sua eventuale riconferma sulla panchina.