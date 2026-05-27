Cole | Ho migliorato le statistiche del Cesena La Curva Mare alla società | Avevamo chiesto rispetto e un progetto

Da cesenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'allenatore del Cesena ha dichiarato di aver migliorato le statistiche della squadra, in un'intervista rilasciata a The Athletic, pubblicata anche dal New York Times. La Curva Mare si è rivolta alla società, chiedendo rispetto e un progetto chiaro. La frase dell'allenatore è diventata un argomento di discussione tra i tifosi, mentre si attende una conferma sulla sua eventuale riconferma sulla panchina.

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E' sulla bocca di tutti l'intervista rilasciata da Ashley Cole a The Athletic che fa parte addirittura del New York Times: l'allenatore del Cesena (qualora dovesse essere confermato) rivendica il lavoro fatto sulla panchina bianconera. Intanto si registra però uno striscione degli ultras. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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