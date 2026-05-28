Cesare lotta per la vita dopo l’incidente sulla Varesina poche ore dopo nasce il suo secondo figlio | Cerchiamo testimoni
Cesare è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla Varesina avvenuto lunedì 25 maggio. Poche ore prima, aveva assistito alla nascita del suo secondo figlio. La famiglia cerca testimoni dell’incidente. Il fratello descrive Cesare come un lavoratore forte e una presenza stabile, sottolineando la sua condizione critica mentre lotta tra la vita e la morte in ospedale.
"Cesare è una roccia, un gran lavoratore. Non si può immaginare tutto questo senza di lui".Sono parole cariche di dolore e preoccupazione quelle di Mirko Stocchi, fratello di Cesare, il 44enne rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 maggio sulla Varesina, nei. 🔗 Leggi su Quicomo.it
TRAVOLTO DA UNA SLAVINA, ARCHITETTO 36ENNE LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE | 07/04/2026
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