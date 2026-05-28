Cesare lotta per la vita dopo l’incidente sulla Varesina poche ore dopo nasce il suo secondo figlio | Cerchiamo testimoni

Notizia in breve

Cesare è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla Varesina avvenuto lunedì 25 maggio. Poche ore prima, aveva assistito alla nascita del suo secondo figlio. La famiglia cerca testimoni dell’incidente. Il fratello descrive Cesare come un lavoratore forte e una presenza stabile, sottolineando la sua condizione critica mentre lotta tra la vita e la morte in ospedale.