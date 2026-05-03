Autostrade secondo incidente mortale in poche ore | perde la vita un altro motociclista

Nella notte di domenica 3 maggio 2026 si è verificato un incidente mortale in autostrada nel tratto tra Sestri Levante e Lavagna, in Liguria. Poco prima dell’una, all’interno della galleria Sant’Anna, un’auto e una moto sono entrate in collisione. Si tratta del secondo incidente con esito fatale in poche ore sulla stessa arteria, senza ulteriori dettagli su cause o dinamica.

Un altro incidente mortale in autostrada. Il secondo in poche ore in Liguria. Intorno all'una di notte di domenica 3 maggio 2026 si sono scontrate un'automobile e una moto nella galleria Sant'Anna sulla A12, nel tratto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. La mappa delle strade pericolose a.🔗 Leggi su Genovatoday.it Morti 3 operai su A1 #incidentemortale #incidente #incidentestradale #news #perte #TRNB #frosinone Notizie correlate Leggi anche: Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista Leggi anche: Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista della zona Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Autostrade, secondo incidente mortale in poche ore: perde la vita un altro motociclista; Caos in autostrada per un incidente. Traffico bloccato anche per l'elisoccorso; Incidente mortale in A7, 26enne cade dalla moto e viene investito; Incidente mortale in autostrada, la vittima è un motociclista di 26 anni. Incidente mortale sull’A7 tra Bolzaneto e Busalla: motociclista 25enne muore travolto dopo la cadutaIncidente mortale nel tardo pomeriggio sull’autostrada A7, in direzione nord verso Milano, nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla, all’interno della galleria delle Piane. Intorno alle 17.30 un mo ... telenord.it Incidente mortale in A7, 26enne cade dalla moto e viene investitoUn grave incidente si è verificato oggi intorno alle 17.30 sull’autostrada A7, all’altezza di Bolzaneto, in direzione Milano. Un motociclista, che procedeva sulla corsia di sorpasso, si è schiantato a ... primocanale.it La mattinata del 2 maggio conferma il traffico sulle autostrade liguri, con rallentamenti verso Genova, il Tigullio e la costa. Disagi per lavori e traffico intenso - facebook.com facebook