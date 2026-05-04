Un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio di domenica nel Salento ha causato la morte di un uomo di 53 anni. La vittima, un meccanico residente a Galatina, è stata trasportata in ospedale dopo l’incidente, ma è deceduta poche ore dopo. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

L’incidente in moto e una domenica pomeriggio si è trasformata in tragedia. Ha perso la vita così Paolo De Matteis, 53enne meccanico di Galatina, in sella alla sua due ruote sulla via vecchia per Lequile che si collega alla Galatina-Copertino. Non è purtroppo ancora chiaro cosa sia accaduto e le notizie sono frammentate perché al momento dell’impatto non sono intervenute forze dell’ordine o soccorsi, né fortunatamente sono stati coinvolti altri mezzi. Pare che l’uomo sia stato cosciente dopo il fatto e abbia chiesto di essere accompagnato in ospedale in auto dagli amici che erano sul posto con lui, senza allertare quindi il 118. Da quello che è trapelato, una volta al “V.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, incidente in moto: meccanico morto in ospedale dopo poche ore

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