Cesano ecco come sarà il palazzetto dello sport da 760 posti per basket e volley

Notizia in breve

A Cesano sarà costruito un palazzetto da 760 posti, classificato “silver 1” per basket e pallavolo. L’impianto comprenderà sale polifunzionali, sei spogliatoi, un’area per controlli antidoping e un pronto soccorso. La struttura sarà dedicata a eventi di livello nazionale per entrambe le discipline. I lavori sono in fase di definizione, con dettagli sulla data di consegna ancora da comunicare.