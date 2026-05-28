Cesano ecco come sarà il palazzetto dello sport da 760 posti per basket e volley
A Cesano sarà costruito un palazzetto da 760 posti, classificato “silver 1” per basket e pallavolo. L’impianto comprenderà sale polifunzionali, sei spogliatoi, un’area per controlli antidoping e un pronto soccorso. La struttura sarà dedicata a eventi di livello nazionale per entrambe le discipline. I lavori sono in fase di definizione, con dettagli sulla data di consegna ancora da comunicare.
Un impianto da 760 posti a sedere di livello “silver 1” per basket e nazionale per la pallavolo. Sale polifunzionali, 6 spogliatoi, locali per controlli antidoping e pronto soccorso. Il futuro palazzetto di Cesano diventerà, senza ombra di dubbio, un punto di riferimento per l’attività sportiva. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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