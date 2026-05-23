Cantieri aperti a Salerno | da Porta Ovest al Palazzetto dello Sport le foto degli interventi

Notizia in breve

A Salerno sono in corso lavori in diverse aree, tra cui Porta Ovest e il Palazzetto dello Sport. A Porta Ovest, i lavori sono quasi conclusi: l'area verde è quasi ultimata e è stata installata una struttura in legno lamellare. Le operazioni di cantiere continuano con interventi in corso nelle zone adiacenti, senza indicazioni di ritardi o modifiche ai piani iniziali.