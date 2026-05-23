Cantieri aperti a Salerno | da Porta Ovest al Palazzetto dello Sport le foto degli interventi
A Salerno sono in corso lavori in diverse aree, tra cui Porta Ovest e il Palazzetto dello Sport. A Porta Ovest, i lavori sono quasi conclusi: l'area verde è quasi ultimata e è stata installata una struttura in legno lamellare. Le operazioni di cantiere continuano con interventi in corso nelle zone adiacenti, senza indicazioni di ritardi o modifiche ai piani iniziali.
Proseguono serrati i lavori a Porta Ovest: quasi ultimata l'area verde ed installata una struttura in legno lamellare. Effettuata, poi, la posa del prato, mentre sono state piantate varie essenze, tra cui molti ulivi. Completata, inoltre, la pavimentazione del marciapiede e l'area di sosta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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