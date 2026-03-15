palazzetto dello sport procedimento archiviato

L'Autorità nazionale anticorruzione ha deciso di archiviare il procedimento di vigilanza riguardante l'appalto integrato per i lavori di demolizione e ricostruzione del palazzetto dello sport in viale Martiri della Resistenza. La decisione riguarda le verifiche sulle procedure di gara e sui soggetti coinvolti, senza ulteriori azioni o approfondimenti in corso. La vicenda si conclude con questa comunicazione ufficiale.

L’ Autorità nazionale anticorruzione ha archiviato il procedimento di vigilanza relativo all’ appalto integrato per i lavori di demolizione e ricostruzione del palazzetto dello sport in viale Martiri della Resistenza. Ad annunciarlo dopo le polemiche di questi giorni è il Comune. "Il procedimento – scrive l’ente – era stato avviato a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza, che aveva ipotizzato possibili criticità nella gestione delle varianti progettuali intervenute durante l’esecuzione dell’appalto". Nel corso dell’istruttoria il Comune ha fornito una serie di controdeduzioni e documentazioni tecniche che hanno chiarito il contesto in cui sono state adottate le modifiche progettuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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