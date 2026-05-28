Cervese Nord fame di servizi | Mancano medici di famiglia la periferia purtroppo non li attira

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cervese Nord, quartiere periferico, si segnalano carenze di medici di famiglia. La mancanza di professionisti nel settore sanitario è stata evidenziata come un problema dalla responsabile del quartiere, che ha sottolineato come la zona non attiri facilmente medici di base. La situazione riguarda principalmente le aree più lontane dal centro urbano, dove i servizi sanitari risultano insufficienti rispetto alla domanda locale.

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Mirella Ravaglia (nella foto) guida il quartiere Cervese Nord, uno dei territori più periferici del comune. Presidente Ravaglia, quali sono le richieste urgenti emerse dagli incontri nelle frazioni? "La questione più sentita è senza dubbio la sicurezza stradale, sia per l’eccessiva velocità dei veicoli sia per le condizioni delle strade. Il nostro territorio è caratterizzato da un reticolo viario derivante dalla centuriazione romana, ancora molto ben conservato e visibile, quasi un museo a cielo aperto. Però questo comporta problemi concreti: molte carreggiate sono strette, poco più di tre metri, mentre il traffico negli anni è aumentato sensibilmente, provocando dissesti, buche e avvallamenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Cervese Nord, fame di servizi: "Mancano medici di famiglia, la periferia purtroppo non li attira"
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