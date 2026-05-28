Mirella Ravaglia (nella foto) guida il quartiere Cervese Nord, uno dei territori più periferici del comune. Presidente Ravaglia, quali sono le richieste urgenti emerse dagli incontri nelle frazioni? "La questione più sentita è senza dubbio la sicurezza stradale, sia per l’eccessiva velocità dei veicoli sia per le condizioni delle strade. Il nostro territorio è caratterizzato da un reticolo viario derivante dalla centuriazione romana, ancora molto ben conservato e visibile, quasi un museo a cielo aperto. Però questo comporta problemi concreti: molte carreggiate sono strette, poco più di tre metri, mentre il traffico negli anni è aumentato sensibilmente, provocando dissesti, buche e avvallamenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cervese Nord, fame di servizi: "Mancano medici di famiglia, la periferia purtroppo non li attira"

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