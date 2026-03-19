Mancano medici | sistema al collasso e servizi peggiorati

A Tolentino, tre medici di base sono attualmente assenti, costringendo l’Azienda sanitaria territoriale a estendere i limiti di accesso ai servizi fino a 1.000 pazienti per medico. La carenza di professionisti mette in difficoltà il sistema sanitario locale, con servizi che continuano a peggiorare a causa di questa mancanza di personale. La situazione evidenzia le criticità di un sistema ormai al limite.

Il fatto che a Tolentino manchino tre medici di base, con l’Ast costretta ad alzare i massimali fino a 1.800 pazienti, non è un episodio eccezionale ma l’ennesima prova di un sistema sanitario territoriale che sta collassando sotto gli occhi di tutti. Noi di Alleanza Verdi e Sinistra ribadiamo che servono misure immediate e strutturali, quali ad esempio un piano straordinario per la medicina territoriale, incentivi economici veri per le zone carenti, contratti stabili e non dei rattoppi temporanei, investimenti seri e mirati per riportare la sanità pubblica vicina ai cittadini". Anche Sandro Bisonni (foto), co-portavoce Avs, lancia l’sos per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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