Cerundolo a disagio con Sinner al Roland Garros | non esulta dopo la vittoria poi parla schietto

Notizia in breve

Dopo aver vinto contro Sinner al Roland Garros, Cerundolo non ha festeggiato e ha evitato di esultare. In seguito, ha parlato con sincerità, riconoscendo di essere stato fortunato e scusandosi con il suo avversario. Non sono stati registrati gesti di esultanza o celebrazione immediata dopo il match, e Cerundolo ha mostrato un atteggiamento umile e rispettoso nei confronti di Sinner.