Cerundolo a disagio con Sinner al Roland Garros | non esulta dopo la vittoria poi parla schietto
Dopo aver vinto contro Sinner al Roland Garros, Cerundolo non ha festeggiato e ha evitato di esultare. In seguito, ha parlato con sincerità, riconoscendo di essere stato fortunato e scusandosi con il suo avversario. Non sono stati registrati gesti di esultanza o celebrazione immediata dopo il match, e Cerundolo ha mostrato un atteggiamento umile e rispettoso nei confronti di Sinner.
Il grande fair play di Cerundolo dopo la vittoria su Sinner al Roland Garros. L'argentino non esulta e si scusa: "Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sinner in crisi al Roland Garros: malessere improvviso contro Cerúndolo, match sospeso e rientro ...
Notizie e thread social correlati
Roland Garros, Sinner prima domina, poi viene eliminato da Cerundolo dopo un maloreA Roland Garros, Jannik Sinner ha vinto i primi quattro set contro Cerundolo, ma nel quinto ha accusato un malore che lo ha portato a interrompere il...
Sinner è fuori dal Roland Garros: battuto dal caldo infernale. Il malore a un passo dalla vittoria, poi il crollo: Cerundolo vince al quintoJannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver subito un malore causato dal caldo.
Argomenti più discussi: Sinner-JM Cerundolo, streaming e diretta tv: orario e dove vedere il match del Roland Garros oggi; Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Oggi in campo 5 azzurri in singolare. Si parte con Sinner e si finisce con Matteo Berrettini (LIVE) - LiveTennis.it.
ULTIM'ORA | Jannik Sinner eliminito dal Roland Garros Roland Garros stregato per Jannik Sinner. Il n.1 del tennis mondiale ha ceduto al secondo turno all'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match in cui, quando era a un passo dalla vittoria nel terzo set, facebook
Cerundolo a disagio con Sinner al Roland Garros: non esulta dopo la vittoria, poi parla schiettoJuan Manuel Cerundolo non avrebbe mai pensato di uscire vincitore dalla partita contro Jannik Sinner soprattutto quando si è ritrovato sotto di due set, e con l'avversario pronto a battere per far sco ... fanpage.it
Sinner in crisi al Roland Garros: malessere improvviso contro Cerúndolo, match sospeso e rientro in campoMomenti di grande tensione al Roland Garros durante il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerúndolo, con il tennista italiano costretto a fare i conti con un improvviso malessere ... ilmattino.it