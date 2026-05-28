Certosa caccia ai killer | video e piste sulla gang MS13 dopo l’omicidio
La polizia sta indagando sull'omicidio avvenuto in Certosa, collegato alla gang MS13. Un membro della gang è stato identificato grazie a un tatuaggio distintivo. I dieci aggressori sono riusciti a fuggire attraverso un treno, secondo le testimonianze raccolte. Sono stati acquisiti video che riprendono l'episodio e le modalità di fuga. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini e le piste investigative per individuare gli autori dell'omicidio.
? Punti chiave Chi è il membro della MS13 identificato dal tatuaggio specifico?. Come hanno fatto i dieci aggressori a fuggire sul treno?. Quali dettagli rivelano i filmati dei sospettati parzialmente riconoscibili?. Perché la gang ha scelto proprio lo scalo di Certosa?.? In Breve Video mostrano tra 5 e 10 aggressori nello scalo di Milano Certosa.. Fuga dei sospettati su treno diretto verso Treviglio dopo l'accoltellamento.. Testimonianza indica membro gang MS13 con tatuaggio specifico come capo gruppo.. Aggressione avvenuta martedì scorso coinvolgendo un gruppo armato di coltelli e bottiglie.. La stazione di Milano Certosa è diventata il teatro di una caccia serrata ai responsabili dell’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto martedì scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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