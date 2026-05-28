Certosa caccia ai killer | video e piste sulla gang MS13 dopo l’omicidio

Notizia in breve

La polizia sta indagando sull'omicidio avvenuto in Certosa, collegato alla gang MS13. Un membro della gang è stato identificato grazie a un tatuaggio distintivo. I dieci aggressori sono riusciti a fuggire attraverso un treno, secondo le testimonianze raccolte. Sono stati acquisiti video che riprendono l'episodio e le modalità di fuga. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini e le piste investigative per individuare gli autori dell'omicidio.