La gang sudamericana MS13 potrebbe essere coinvolta nell’omicidio di un 22enne avvenuto a Milano. La vittima è stata accoltellata durante una rissa avvenuta ieri sera in zona Certosa. Le forze dell’ordine stanno indagando per verificare eventuali collegamenti tra l’aggressione e il gruppo criminale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sul coinvolgimento diretto della gang nell’episodio.

Ci potrebbe essere la gang sudamericana MS13 dietro l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato ieri sera durante una rissa a Milano. È stato il padre della vittima ad affermarlo: "Ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto e loro erano già qui, poi sono andato a casa. L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS13", le sue parole davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio. L’uomo ha riferito di avere appreso dall’altro figlio, presente durante l’aggressione, che il gruppo sarebbe stato armato "con bottiglie e coltelli". Secondo la sua ricostruzione, alla base dell’episodio ci sarebbe una questione legata al controllo dell’area: "Questo è il loro territorio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos’è la MS13, la gang accusata dell’omicidio del 22enne a Milano Certosa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio alla stazione Certosa di Milano, parla il padre del 22enne ucciso: «È stato il capo della MS13, l’ho riconosciuto dai tatuaggi»Il padre del 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano ha dichiarato di aver riconosciuto il responsabile dell’omicidio dai tatuaggi come...

Milano, 22enne ecuadoriano morto accoltellato dopo rissa tra gang su binari della stazione Certosa, in 10 in fuga - VIDEOUn giovane di 22 anni ecuadoriano è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa tra gang sui binari della stazione Certosa, in via...