Il direttore dell’Ausl ha annunciato di aver chiesto che otto medici coinvolti in un’indagine non siano più incaricati di rilasciare certificati antirimpatrio. Al momento, non sono stati presi provvedimenti disciplinari né avviate indagini interne, ma i professionisti coinvolti non potranno più occuparsi di questa specifica attività. La decisione riguarda esclusivamente le certificazioni legate a questo procedimento.

Ravenna, 12 marzo 2026 – Nessun provvedimento disciplinare e nessuna indagine interna ma i medici indagati non dovranno essere coinvolti nelle certificazioni antirimpatrio. Questa è l'indicazione del direttore generale dell'Ausl Romagna, Tiziano Carradori, ai primari di Pronto soccorso e Malattie infettive in merito all'inchiesta che vede indagati otto professionisti per falso ideologico continuato e per interruzione di pubblico servizio. RAVAGLIA 070825 CESENA LABORATORIO ANALISI AUSL - TIZIANO CARRADORI Carradori, se dovesse arrivare la sospensione il reparto perderebbe otto medici su undici. È preoccupato? "Innanzitutto sono preoccupato per i miei colleghi.

© Ilrestodelcarlino.it - Medici indagati, il direttore Ausl: “Ho chiesto di esonerare gli 8 professionisti dal fare i certificati”

Leggi anche: Certificati anti rimpatrio, le chat dei medici indagati. “Così gli sbirri imparano”

Ravenna: Indagine su certificati medici e rimpatri, scontro politico tra Pd e Lega. Medici indagati per falso.Un’indagine per falso ideologico ha scosso il sistema sanitario di Ravenna, con sei medici del reparto di malattie infettive iscritti al registro...

